Ator Denzel Washington fala sobre seu papel principal no filme ‘A Tragédia de Macbeth’

Empresas optantes do Simples Nacional e os MEIs têm até 25 de fevereiro para renegociar os débitos com a União.

Maus-tratos com animais

Pesquisa Datafolha mostra que 88% dos brasileiros se importam com o sofrimento dos animais nas fazendas.





Denzel Washington (J.Bosco / O Liberal)

"O streaming aumentou as oportunidades para negros”

Denzel Washington, ator norte-americano, ao falar sobre seu papel principal no filme ‘A Tragédia de Macbeth’, produzido por uma plataforma de streaming. Para ele, duas vezes vencedor do Oscar, como Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante, ainda é raro se ter um protagonista negro em um filme shakespeariano, e atribui a atual diversidade na indústria cinematográfica à liderança das plataformas de streaming no entretenimento.

YASMIN

INVESTIGAÇÃO



Os delegados que conduzem as investigações sobre a morte da influencer digital Yasmin Cavaleiro de Macedo têm evitado declarações sobre a apuração, que corre em segredo de justiça. Mas, nos bastidores, confirmam que há muitas contradições entre os depoimentos das pessoas que estavam na lancha, e que deixam mais perguntas do que respostas sobre o caso. Em alguns casos, a mesma pessoa já deu duas versões conflitantes para o próprio depoimento. Com o cerco apertando e o avanço das investigações, a expectativa é de que mais fatos surjam para elucidar o caso.



VERSÃO



Segundo uma fonte da coluna que acompanha o caso junto às autoridades policiais, ganha força a versão de que, em algum ponto da festa que era promovida na lancha, ocorreu uma confusão entre os participantes. Com o tumulto, algumas pessoas teriam pulado ou foram jogadas na água. É nesse momento que os relatos indicam que não foi mais possível achar Yasmin, pela escuridão e pelo fato de que ela, de acordo com a família, não sabia nadar. Toda a investigação, porém, corre em segredo de justiça e nenhuma informação oficial sobre o laudo ou sobre os depoimentos foi divulgada ainda pelas autoridades da segurança pública do Pará.

PARTIDO

TROCA



O deputado federal Cristiano Vale, que oficialmente ainda está no Partido Liberal (PL), protocolou um pedido para que o ministro Luís Roberto Barroso, que está no plantão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), julgue ainda no seu plantão o pedido do parlamentar para deixar a legenda e, finalmente, filiar-se ao Partido Progressista (PP), onde, na prática, a transição já vem sendo feita, com conversas bem avançadas com o deputado Beto Salame, que preside a legenda no Estado, e seu grupo.

FILIAÇÃO



Vale afirmou que o pedido ao ministro Barroso se deu em razão de que sua saída, com manutenção do mandato, tem grandes chances de não ser julgada no plantão por não ser considerada uma situação de urgência, uma vez que a troca de partidos pode ocorrer até 1º de abril. Por isso, no pedido, ele argumentou ao ministro que, para o PP, a situação é urgente, pois dessa decisão depende o início de toda uma nova articulação junto aos prefeitos da legenda no Pará, voltadas para a eleição. Vale disse à coluna que, se a decisão de Barroso sair no plantão, no dia seguinte ele anuncia a data do evento de filiação.

IBAMA

PAU-BRASIL



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lançou este mês a Plataforma de Anuência Única do Brasil (PAU-Brasil), um sistema para gestão das solicitações de importação e exportação de espécies, produtos e subprodutos da fauna e flora nativas. A plataforma já vinha sendo elaborada e, principalmente, aguardada desde 2012, e promete melhorar os mecanismos de rastreabilidade e controle da origem de produtos nativos exportados no país.



SISTEMA



Por ser um sistema único e integrado, a expectativa é de que a PAU-Brasil aperfeiçoe toda a cadeia produtiva florestal, tanto em relação à fiscalização e controle quanto na maior agilidade para emissão de licenças, autorizações, permissões, entre outros. O lançamento da plataforma foi, inclusive, celebrado pelo setor de exportação de madeira paraense, que em 2021 amargou uma queda de quase 6% em valor, enquanto em todo o Brasil as exportações aumentaram. O recuou foi atribuído, justamente, à dificuldade do Ibama em conseguir analisar os pedidos de exportação feitos no ano passado.



SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO



O setor de serviços, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, cresceu 2,4% em novembro, após ter registrado dois meses seguidos de queda, segundo análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a alta é de 10%. O resultado veio muito acima da expectativa de analistas, que esperavam alta de 0,2% na comparação mensal e de 6,5% na anual. Com isso, o setor recuperou a perda acumulada de 2,2% entre setembro e outubro, destacou o IBGE. O resultado de novembro também leva os serviços a 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020.



EM POUCAS LINHAS



Cursos preparatórios de Belém já estão abrindo turmas para o concurso público anunciado pelo governo federal para 701 vagas no novo Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap), localizado em Macapá, capital do Estado vizinho.



Promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, entidade pública de direito privado vinculada ao Ministério da Educação, o concurso oferece 122 vagas para a área médica, 492 para a área assistencial e 87 vagas para a área administrativa, além de formação de cadastro de reserva.



Atento analista político chama a atenção para uma coincidência no calendário eleitoral deste ano. O período de trocas de partidos vai começar no dia 3 de março e termina em 1º de abril, ironicamente na popular data do “Dia da Mentira”.



A observação se deve ao fato de que é justamente nesse momento da troca de partidos que muita coisa estranha costuma acontecer, principalmente em relação às alianças formadas entre candidatos e partidos.



O Projeto Universidade Aberta (PUA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), está com inscrições abertas para a turma de 2022 do seu cursinho pré-vestibular gratuito.



Voltado para alunos de escola pública e portadores de bolsa integral em escola particular, o PUA oferta aulas de todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



No total, há 112 vagas e as inscrições seguem até o próximo dia 31.



Reconhecido pela atuação e trânsito entre diferentes siglas, com perfil conciliador e capacidade de articulação, o senador Paulo Rocha (PT-PA) pode fazer falta no Senado, caso seja confirmada pelo diretório nacional a indicação do diretório local.



A decisão final das candidaturas para as eleições, porém, só ocorre entre julho e agosto, com as convenções partidárias.