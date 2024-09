Caso P. Diddy: vídeos de Will Smith beijando o filho viralizam em meio à polêmica

Will Smith se tornou mais um dos nomes centrais nas discussões sobre o recente escândalo envolvendo Sean P. Diddy Combs, rapper preso por sérias acusações de tráfico sexual e agressão. Em meio a isso, internautas começaram a compartilhar vídeos do protagonista de "Um Maluco no Pedaço" beijando seu filho, Jaden Smith, na boca.

As controvérsias aumentaram após a cantora Jaguar Wright alegar, em uma entrevista viral, que Will teria abusado do próprio filho e participado das "freak-offs" promovidas por Diddy. De acordo com especulações, o ator e o rapper teriam criado uma relação de amizade ao longo dos anos.

VEJA MAIS

Além disso, um vídeo de Orlando Brown, conhecido por seu papel em "As Visões da Raven", também ressurgiu, no qual ele acusa Will de abuso infantil: "Você me estuprou quando eu era criança e ainda tenta sair livre disso. […] Você me estuprou e depois me transformou em uma criança. Você tomou a minha casa, tomou minhas coisas e começou a estuprar os membros da minha família. Você é uma pessoa doente", afirmou Brown.

Até o momento, Will Smith não se manifestou sobre essas graves alegações nem sobre sua relação com Jaden. Recentemente, o ator esteve no Brasil como uma das atrações do Rock in Rio, mas não abordou as polêmicas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)