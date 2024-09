Naldo e Will Smith se reencontram após 11 anos e trocam presentes e elogios

O grande reencontro entre Naldo Benny e Will Smith aconteceu no Rock in Rio, onde o artista estadunidense se apresentou no palco Sunset na noite da última quinta-feira (19). Naldo já havia comentado que tentaria se encontrar com Will quando o "Maluco no pedaço" foi confirmado no festival.

VEJA MAIS

O primeiro encontro da dupla ocorreu em 2013, quando Will veio ao Brasil durante o Carnaval, acompanhado de Kanye West e Kim Kardashian. Na ocasião, Naldo atuou como intermediário e guia turístico, levando os três ao subúrbio carioca.

Naldo e Will em 2013 (Foto: Reprodução/Youtube)

Naldo, assim como outros famosos, foi convidado por Will para assistir ao show dos bastidores do palco. Durante o encontro, o brasileiro presenteou o artista com uma camisa do Flamengo.

Nas redes sociais, Naldo publicou uma foto do encontro com a legenda: “Fuck** s**t kkkkk é o Naldo e o Will Smith que tá ali”. Em outro vídeo, também publicado em seu perfil, Will elogia o tênis que Naldo está usando (segundo Naldo, o jogador de basquete LeBron James também teria feito o mesmo elogio a um tênis seu).

(Pedro Garcia, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)