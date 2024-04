Filho de Will Smith, Jaden Smith publica fotos com camisa do São Paulo e web reage; veja

O São Paulo parece ter ganhado um torcedor de peso. O filho do artro Will Smith, Jaden Smith, publicou fotos nas redes sociais em que aparece usando uma camisa do tricolor paulista. Os registros foram compartilhados na noite deste domingo (28).

Nesta segunda-feira (29), o São Paulo tem um desafio diante do Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, na próxima quinta-feira (2), o Tricolor encara o Águia de Marabá, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Jaden Smith tem 25 anos e tem no currículo filmes como Karate Kid, lançado em 2010, A Procura da Felicidade (2006) e Depois da Terra (2013), onde trabalhou ao lado do pai. Além disso, o ator também é conhecido pela carreira no universo da música.

Nas redes sociais, o ator tem mais de 20 milhões de seguidores. No post, Jaden se limitou a escrever: "New York, New York". Com a publicação dos registros, os fãs brasileiros tomaram conta dos comentários do post e repercutiram o look escolhido pelo norte-americano.

"Trajado com o maior", escreveu um torcedor. "Bem-vindo a maior torcida de São Paulo", disse outro internauta. "Meteu o louco", brincou um fã.

"[Por] favor torcedores de outros times não tumultuar, o homem só escolheu o campeão de tudo", avisou outro torcedor.