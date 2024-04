VÍDEO: Guarda-roupa em garupa de moto surpreende Will Smith e viraliza

O ator e rapper estadunidense Will Smith ficou intrigado ao ver o vídeo de um motociclista brasileiro que faz sucesso realizando mudanças usando uma motocicleta Honda Biz. Em vídeo foi compartilhado pelo astro em seu Instagram, na última terça-feira (23/04), um homem aparece levando um guarda-roupa de quatro portas na garupa de sua moto, apenas preso por cordas. A publicação já teve mais de 34,6 mil comentários e 650 mil curtidas.

"Não é possível! Como?" legendou Will, no vídeo do brasileiro. Veja o post:

O homem que chamou a atenção de Will Smith é Antônio Pereira da Silva, de 55 anos, ou Antônio Cabeludo, como é conhecido pela comunidade que vive.

Quem é Antônio Cabeludo, motociclista que chamou a atenção de Will Smith

Antônio Cabeludo mora na pequena cidade de Cariús, no Ceará, e trabalha com a venda de móveis usados e com mudanças, transportando inusitadamente guarda-roupas, fogões, geladeiras e máquinas de lavar, há 20 anos e sobre a pequena moto Biz ano 2000.

"No começo, eu alugava de um vizinho o carro dele para fazer fretes e entregar os móveis usados que eu vendia. Mas um dia, o carro dele estava quebrado e, como eu não tenho automóvel, decidi usar a Biz para fazer a entrega de um fogão e deu certo", conta Antônio.

A partir daí, ele passou a usar a moto para fazer as entregas e assim economizar o valor do aluguel do carro.

No início ele carregava apenas objetos menores, como televisores. Mas ao longo dos anos, o vendedor foi testando a capacidade de sua moto e fazendo o frete de móveis improváveis na motocicleta.

