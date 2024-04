Homem reconhece golpe e viraliza na web ao mostrar conversa com golpista; veja

Um usuário do X, antigo Twitter, viralizou na web nesta terça-feira (23/4), ao compartilhar uma conversa com um golpista que tentou clonar seu número de telefone. Na rede social, Dannyel Delgado contou ter “zoado” o suposto criminoso pedindo dicas de como aplicar o golpe.

“Hoje acordei com o velho golpe da troca de número no WhatsApp. Mas, em vez de me enfurecer, zoei o cara por ter vindo falar comigo pedindo dinheiro a mim e fiz algumas perguntas que você talvez você tivesse curiosidade”, iniciou ele.

Na publicação, com várias capturas de telas, é possível ver a conversa de Dannyel com “ele mesmo”. “O povo não vai te dar dinheiro não, homem. Como é que tu rouba o histórico de contatos hein?”, pergunta ele, em tom de brincadeira.

O golpista responde e dá todos os detalhes da técnica através da plataforma chamada “Painel”. Segundo ele, a tecnologia dá acesso a todas as informações pessoais, contatos familiares e documentos da vítima. Confira!

Depois da conversa descontraída, os dois se despedem e o golpista ainda afirma estar “indo para outra”. “Irmão fica com Deus, é nós. Não é nada pessoal”, finaliza ele.

“Agora sabemos que eles usam um app chamado 'Painel' e que todos os dados sensíveis estão lá. O chip é descartável. Não parece ser presidiário. Tentei ser amistoso para ver se ele abria mais coisas, mas ele parou de dar papo. A @policiafederal podia focar em tirar esse software do ar”, completou Dannyel.

Na rede social, internautas ficaram surpresos com o incidente. “Faltou pouco para ele perguntar se você queria participar do esquema, deu informações tranquilo demais”, disse um perfil brincando. “Chocada com a simpatia”, disse mais uma. “Sempre bom fazer amigos”, completou outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)