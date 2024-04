China decreta a remoção do Whatsapp e outras redes sociais da App Store; veja o motivo

Whatsapp, Threads, Signal e Telegram precisarão ser removidos da App Store urgentemente após um decreto feito pela Administração do Ciberespaço da China, que ordenou a suspensão das redes sociais na região. Segundo as autoridades chinesas, os aplicativos não oferecem uma segurança convincente para o país.

Ainda que não concorde com a decisão, a Apple precisa cumprir. "Somos obrigados a seguir as leis dos países onde operamos, mesmo quando discordamos", afirmou a empresa em um comunicado.

Outros aplicativos da Meta, como Instagram e Facebook, continuam disponíveis na loja e não está claro o motivo de não terem sido incluídos na decisão. Outras plataformas ocidentais, tais como YouTube e X, antigo Twitter, também seguem na loja. A Meta não se manifestou sobre a decisão do governo chinês por enquanto.

Disputas

Enquanto a China suspende aplicativos ocidentais de seu território, os Estados Unidos discutem sobre a possibilidade de banir o TikTok do país. Em meados de março, a Câmara de Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei que pode banir a rede social do país.

Assim como o governo chinês, as autoridades dos EUA acreditam que a plataforma de vídeos curtos pode ser usado para vigilância da população norte-americana. O processo até a suspensão é um pouco mais longo do que na China, uma vez que precisa passar por aprovação do Senado e, depois, pelo poder executivo, liderado pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com