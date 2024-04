EUA pode banir TikTok se laços com empresa chinesa não forem cortados

A rede social TikTok, popular entre os jovens, pode ser proibida nos Estados Unidos caso não rompa os laços com a ByteDance, sua controladora chinesa. A medida foi aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA e agora segue para votação no Senado. A plataforma tem aproximadamente 170 milhões de usuários no país.

As autoridades americanas estariam preocupadas com a influência do "governo comunista de Pequim", capital da República Popular da Cinha, na plataforma, alegando que a influencia pode ser usada para propagar "propaganda oficial". Tais alegações foram negadas pela empresa.

A legislação será debatida no Senado na próxima semana e o presidente norte-americano Joe Biden declarou que pretende assiná-la.

Apoio bipartidário

O projeto de lei recebeu suporte majoritário na Câmara dos Representantes, com 360 votos a favor e 58 contra, e foi vinculado a um pacote de ajuda para a Ucrânia e Israel.

A nova legislação também prevê restrições adicionais para empresas de dados que vendem informações a adversários estrangeiros, além de autorizar a confiscação de ativos russos congelados em benefício da Ucrânia.

Embora haja opositores da medida, como o senador republicano de Kentucky, Rand Paul, é pouco provável que consigam retirar a questão do TikTok da matéria legislativa no Senado.

O CEO do TikTok, Shou Chew, liderou uma forte campanha de lobby, mas não conseguiu superar a preocupação bipartidária sobre a coleta de dados do aplicativo.

Michael McCaul, um republicano do Texas e autor do projeto de lei, afirmou: "Este projeto de lei protege os americanos e especialmente as crianças da influência maligna da propaganda chinesa no aplicativo TikTok. Este aplicativo é um balão espião nos telefones dos americanos".