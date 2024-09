Rock in Rio: Will Smith chega ao Brasil para seu primeiro show como cantor

O ator e cantor norte-americano Will Smith, de 55 anos, desembarcou na manhã deste domingo (15) no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Smith, uma das atrações confirmadas do Rock in Rio 2024, se apresentará no Palco Sunset no próximo fim de semana, no dia 19 de setembro.

VEJA MAIS

Essa será a primeira apresentação de Will Smith no Brasil como cantor. Conhecido por iniciar sua carreira artística como rapper, ele foi o último nome a ser anunciado no lineup do festival deste ano.

Após duas décadas sem lançar novos trabalhos musicais, Smith voltou a focar na carreira de cantor, lançando um álbum em 2024. Além disso, o ator também esteve em destaque recentemente com participações nos filmes "Emancipation" e "Bad Boys".