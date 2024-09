Rock In Rio 2024: Confira quem canta hoje, domingo (15), e os horários dos shows

Encerrando o primeiro final de semana do Rock In Rio 2024, edição que celebra os 40 anos de realização do evento, neste domingo (15) a animação vai tomar conta da Cidade do Rock. Vários nomes do rock serão destaques, entre artistas nacionais e internacionais, que prometem um domingo "sombrio".

A principal atração do Palco Mundo, o maior do festival, é a banda californiana Avenged Sevenfold, que ajudou a criar uma geração de metaleiros nos anos 2000. O repertório vai misturar o heavy metal tradicional com elementos mais melódicos em sucessos como "Bat Country", lançado em 2005 no álbum "City of Evil".

Outra atração muito aguardada é Evanescence, que marcou a geração dos anos 2000 com o estilo obscuro e os elementos góticos. Entre os sucessos da banda liderada por Amy Lee estão "Bring Me To Life" e "My Immortal". Após este domingo, o festival retorna na quinta-feira (19), dando início ao segundo e último final de semana do evento no Brasil.

Confira a programação completa deste domingo (15)

Palco Mundo

16h40: Paralamas do Sucesso

19h: Journey

21h15: Evanescence

00h: Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30: Barão Vermelho

17h50: Planet Hemp convida Pitty

20h10: Incubus

22h45: Deep Purple

New Dance Order

22h: Ruback

23h30: Binaryh

01h: Mila Journée

02h30: - Artbat

Espaço Favela

16h: Ster

19h: MC Hariel

21h: MC Poze do Rodo

Global Village

19h15: Anees

17h30: Terra Celta convida Orquestra Refugi

15h30: Larissa Luz

Supernova

15h: The Mönic convida Eskrota

17h: Black Pantera

19h30: Crypta

20h30: Dead Fish

Highway Stage

Black Jack

Canto Cego

The Lokomotiv