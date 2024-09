Segurança do Rock in Rio será reforçada com drones e IA; veja as novidades

A 40ª edição do Rock in Rio começa na próxima sexta-feira (13) e vai até o dia 22 de setembro, com sete dias de programação, sendo a edição mais longa já realizada pela organização. Para garantir a segurança do festival, a Rock World reforçou as medidas com o auxílio da tecnologia.

Além dos procedimentos padrão, como a revista do público e a proibição da entrada de objetos cortantes e outros itens, mais de 100 câmeras, radares e drones foram instalados no local. Todas as imagens coletadas serão enviadas para o Centro de Controle Operacional (CCO), onde serão analisadas com inteligência artificial.

A equipe de segurança interna é composta em sua maioria por mulheres, que contarão com uma supervisora feminina. Ao todo, mais de dois mil profissionais, incluindo vigilantes, coordenadores e supervisores, estarão trabalhando para garantir a segurança do público durante o festival.

O evento espera receber mais de 700 mil pessoas na Cidade do Rock neste ano. O Rock in Rio 2024 promete ser uma das edições mais memoráveis do festival, com headliners como Travis Scott, Katy Perry, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Ed Sheeran.

Além dos shows, o Rock in Rio oferece diversas experiências para o público, como:

Lockers para guardar pertences, reservados diretamente pelo aplicativo oficial do festival

Palco Mundo ainda maior, com 830 m² e seis telões de LED

Palco Sunset com nova localização e a mesma "boca de cena" do Palco Mundo, aumentando a capacidade

Outros espaços dedicados a estilos variados, como o New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova

O aplicativo do Rock in Rio também fornecerá informações sobre o line-up, atrações, experiências e acessibilidade, facilitando a experiência dos visitantes na Cidade do Rock.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)