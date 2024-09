Will Smith é confirmado como atração do Rock in Rio 2024 e se apresenta no Palco Sunset

O ator Will Smith é mais uma atração confirmada no Rock in Rio 2024. O anúncio foi feito na noite deste domingo (1º) e pegou os fãs de surpresa. O astro hollywoodiano, que também é rapper e produtor musical, se apresentará no Palco Sunset no dia 19 de setembro. (Confira aqui a programação completa)

A 40ª edição do Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Will Smith, a line-up do evento já conta com nomes como de Ed Sheeran, Katy Perry, Imagine Dragons, Shawn Mendes e Travis Scott. Ingressos para o festival ainda estão disponíveis.

A apresentação de Will Smith no Rock in Rio será um teaser de 20 minutos com os maiores hits que farão parte de sua turnê mundial em 2025. Conhecido por seus papéis em produções como "Um Maluco no Pedaço" e "Homens de Preto", ele começou na música como parte da dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince e, em 1997, lançou-se em carreira solo, entregando hits como "Men in Black" e "Gettin Jiggy With It".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)