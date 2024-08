Rock in Rio 2024 inicia nova venda de ingressos; veja dias disponíveis, valores e como comprar

O Rock in Rio 2024 abriu uma nova venda de ingressos nessa terça-feira (6), às 12h. As entradas ficaram disponíveis para todos os dias do festival, incluindo os que já estavam esgotados. Os valores de meia-entrada e inteira permanecem os mesmos da venda geral.

O festival está marcado para os dias 3, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ). Com sete palcos e mais de 700 artistas, o Rock in Rio 2024 é edição comemorativa de 40 anos do evento. Entre as atrações principais está Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Travis Scott, Evanescence, Cyndi Lauper, Karol G, Katy Perry, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Mariah Carey, Akon e Ne-Yo.

A venda oficial de ingressos é no site Ticketmaster. Clique aqui para conferir. Até o momento, duas horas após o início, os únicos dias disponíveis da venda extraordinária são 15, 19 e 21 de setembro. Além de meia-entrada e inteira, clientes do banco patrocinador do evento possuem 15% de desconto na compra do ingresso de valor total.

Valores - Ingressos Rock in Rio 2024

Inteira: R$ 795,00

Meia-entrada: R$ 397,50

Benefício Itaú 15%: R$ 675,75

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)