Quem é Travis Scott? Conheça o rapper que faz show no Brasil em setembro

Travis Scott, rapper norte-americano, desembarca em setembro no Brasil para dois shows. Após dois anos desde a última apresentação em terras brasileiras, o artista performa com a “Circus Maximus Tour”, sua turnê pessoal, e no Palco Mundo do Rock In Rio. Saiba mais sobre o cantor e os shows deste ano no Brasil abaixo.

VEJA MAIS

Quem é Travis Scott?

Conhecido como Travis Scott, Jacques Bermon Webster II é artista norte-americano. Nascido em 1991 no Texas (Estados Unidos), o músico é destaque no rap e trap. Travis também já trabalhou como ator em “Velozes e Furiosos 8” (2017), “O Ódio que Você Semeia” (2018) e “Tenet” (2020).

Travis Scott e Kylie Jenner não estão juntos desde 2023 (Reprodução / Instagram)

O rapper é pai de Stormi e Aire Webster, frutos do relacionamento que teve com Kylie Jenner - influencer, empresária, modelo e herdeira do clã Kardashian-Jenner. Atualmente, Travis Scott está com a turnê mundial “Circus Maximus”. Seu primeiro álbum, “Rodeo”, foi lançado em 2015.

Quando Travis Scott se apresenta no Brasil?

Travis Scott se apresenta em setembro no Brasil, com dois shows confirmados. O primeiro ocorre no dia 11 de setembro (São Paulo), com a “Circus Maximus Tour”, e o segundo no dia 13 de setembro (Rio de Janeiro), no festival Rock In Rio.

As vendas para o show em São Paulo estão abertas, e os ingressos custam entre R$ 245 e R$ 890. Saiba mais aqui. Os tickets para o dia da apresentação de Travis no Rock In Rio já estão esgotados.

Músicas mais ouvidas de Travis Scott

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Travis Scott no Spotify.

1) “FE!N (Feat. Playboi Carti)”

2) “Type Shit”

3) “goosebumps”

4) “BUTTERFLY EFFECT”

5) “I KNOW?”

6) “Parking Lot”

7) “HIGHEST IN THE ROOM”

8) “MY EYES”

9) “Trance (with Travis Scott & Young Thug)”

10) “SICKO MODE”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)