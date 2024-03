Rock In Rio 2024: Travis Scott é o headliner do Palco Mundo no primeiro dia do festival

O rapper Travis Scott entra para a lista de atrações internacionais do Rock in Rio 2024. Ele foi o headliner anunciado nesta quinta-feira (29) pela produção do evento, e se apresenta no primeiro dia do evento, 13 de setembro, com Matuê que abre o Palco Mundo em shows com participações de Teto e WIU. Outras duas novidades são OneRepublic e Zara Larsson, que entram para o line-up do Palco Mundo no dia 14 de setembro.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio e entre os nomes confirmados estão Imagine Dragons e Ed Sheeran, Lulu Santos, Joss Stone, Katy Perry, Ivete Sangalo e Iza, entre outros.