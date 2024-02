AC/DC anuncia a primeira grande turnê após oito anos e deixa Brasil de fora

A banda australiana de hard rock AC/DC anunciou, nesta segunda-feira, 12, a “Power Up European Tour”, primeira grande turnê após oito anos. Os shows ocorrerão durante o verão europeu em dez países: Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Suíça, Inglaterra, Eslováquia, Bélgica, França e Irlanda. Informações sobre shows no Brasil e em outros países da América do Sul, América do Norte e Ásia-Pacífico não foram divulgadas.

A banda não contará com a presença do baterista Phil Rudd e do baixista Cliff Williams. Portanto, a nova formação do grupo é com Brian Johnson (vocal), Angus Young (guitarra), Stevie Young (guitarra), Matt Laug (bateria) e Chris Chaney (baixo).

Os ingressos para a turnê na Europa estarão à venda a partir do dia 16 de fevereiro. Clique aqui e veja o site oficial. O país de abertura da “Power Up Tour” é a Alemanha, que recebe nove shows da banda. As apresentações encerram na Irlanda, em Dublin.

Confira as datas dos shows do AC/DC na Europa em 2024

Maio

17/05 - Gelsenkirchen, Alemanha

21/05 - Gelsenkirchen, Alemanha

25/05 - Reggio Emilia, Itália

29/05 - Seville, Espanha

Junho

05/06 - Amsterdam, Holanda

09/06 - Munique, Alemanha

12/06 - Munique, Alemanha

16/06 - Dresden, Alemanha

23/06 - Vienna, Áustria

26/06 - Vienna, Áustria

29/06 - Zurique, Suíça

Julho

03/07 - Londres, Inglaterra

07/07 - Londres, Inglaterra

13/07 - Hockenheim, Alemanha

17/07 - Stuttgart, Alemanha

17/07 - Bratislava, Eslováquia

27/07 - Nuremberg, Alemanha

31/07 - Hannover, Alemanha

Agosto

09/08 - Dessel, Bélgica

13/08 - Paris, França

17/08 - Dublin, Irlanda

As suposições sobre shows no Brasil são de quatro apresentações, sendo dois em São Paulo e dois no Rio de Janeiro, durante o Rock in Rio 2024.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)