Knotfest Brasil, evento da banda Slipknot, tem datas divulgadas para 2024; saiba mais

A banda Slipknot está com passagem por terras brasileiras confirmada em 2024. Nos dias 19 e 20 de outubro, em São Paulo, o grupo traz a Knotfest Brasil. O evento está em sua segunda edição e é para celebrar os 25 anos de lançamento do primeiro álbum, de 1999. Slipknot é a principal atração nos dois dias, com diferentes shows.

VEJA MAIS

A Knotfest ocorre no Allianz Parque. Além do Slipknot, outras bandas de rock serão anunciadas em breve na programação do festival. Os ingressos variam de R$ 245,00 a R$ 4.999,00. A pré-venda Knotfest inicia no dia 01 de fevereiro, às 10h. Após quatro horas, às 14h, começa a pré-venda Spotify. A venda geral é a partir do dia 02 de fevereiro pelo site, às 10h, e na bilheteria física, às 12h. Confira o site aqui.

“Celebrando seus 25 anos de carreira, a banda preparou uma apresentação diferente com um set único e imperdível para cada dia”, diz o perfil oficial da Knotfest no Instagram.

Os fãs que estiveram na edição de 2022 receberão um código de pré-venda exclusivo no e-mail. O cadastro para a venda antecipada é realizado no site do evento. Veja aqui.

Veja os valores por dia da Knotfest Brasil 2024

Pista única

Meia: R$ 395,00

Social: R$ 474,00*

Inteira: R$ 790,00

Cadeira inferior

Meia: R$ 345,00

Social: R$ 414,00*

Inteira: R$ 690,00

Cadeira superior

Meia: R$ 245,00

Social: R$ 294,00*

Inteira: R$ 490,00

Vip 1 - Unsainted

Meia: R$ 4.595,00

Social: R$ 4.674,00*

Inteira: R$ 4.990,00

Vip 2 - Maggot

Meia: R$ 1.595,00

Social: R$ 1.674,00*

Inteira: R$ 1.990,00

Mapa de setores Knotfest Brasil 2024 (Reprodução)

Vendas da Knotfest Brasil 2024

Pré-venda Knotfest: 01 de fevereiro, às 10h (site)

Pré-venda Spotiy: 01 de fevereiro, às 14h (site)

Venda geral: 02 de fevereiro, às 10h (site) e 12h (bilheteria física)

*Ingresso social tem o valor reduzido mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e é disponível para qualquer pessoa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)