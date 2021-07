Morre Joey Jordison, ex-baterista da banda Slipknot, aos 46 anos

Ex-baterista da banda Slipknot, Joey Jordison faleceu aos 46 anos. A informação é do portal Consequence of Sound, e diz que de acordo com a família, o músico falceceu enquanto dormia, no dia 26 de julho (segunda-feira). A causa da morte não foi divulgada.

“A morte de Joey nos deixou com o coração vazio e sentimentos de tristeza indescritíceis”, declarou a família do músico, reportado por Consequence of Sound.

Jordison foi um dos fundadores do Slipknot, e integrou o grupo até sua saída, em dezembro de 2013. Após a saída, ele revelou que sofria de mielite transversa, uma doença neurológica que limitava sua habilidade de tocar bateria, e foi o que motivou sua saída do Slipknot. Jordison tocou ainda nas bandas Vimic e Sinsaenum.