Cantor paraense viraliza nas redes sociais cantando clássicos do rock em versões carnavalescas

O cantor paraense Patrick Leão viralizou nas redes sociais nas últimas semanas ao compartilhar vídeos do projeto “Rock Folia”, onde canta clássicos do rock em uma versão carnavalesca. O artista, que é parceiro da emissora Liberal+, deu novas performances às músicas: “A Little Respect” (Erasure), “Losing My Religion” (R.E.M) e “Enjoy The Silence” (Depeche Mode) – esta última já chegou a mais de 2 milhões de visualizações no Instagram.

O primeiro vídeo do projeto “Rock Folia” foi publicado no dia 22 de janeiro, no canal do artista no YouTube. Ao longo de 29 minutos, Patrick Leão canta 10 músicas originalmente do rock, em inglês e português, repaginadas com uma sonoridade próxima ao do axé baiano. Trechos do vídeo foram recortados e publicados nas redes sociais do próprio cantor, o que colaborou para a ampliar o alcance do trabalho.

Repercussão nas redes sociais

A ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Jaqueline Carvalho, compartilhou um vídeo em seus Stories do Instagram dizendo: “Amei D+ as músicas do @thepatrickleao!”. Em outro vídeo, publicado no Reels, ela utilizou o áudio da música “Enjoy The Silence” para fazer uma brincadeira com o esposo, o também ex-jogador de vôlei da seleção, Murilo Endres, em que diz: “Quando amo Carnaval, mas meu marido é do rock”.

Os canais do YouTube “Tuna Tudo” e “1001 AI Covers”, que também fazem versões alternativas para músicas conhecidas, foram além: postaram, em seus perfis do Instagram, remixes das músicas gravadas por Patrick Leão. Em uma delas, a voz do apresentador Silvio Santos é utilizada para simular um dueto com o cantor paraense, por meio de softwares de inteligência artificial.

Patrick explica como teve a ideia para o projeto. “Eu canto rock e pop nos bares, e como as pessoas acham que Carnaval não tem nada a ver com rock, eu queria fazer essa mistura em um trabalho, pois eu curto muito o Carnaval. Aí gravei o CD e lancei no final de janeiro, no YouTube, e postei cortes das músicas no Instagram e no TikTok, e esses cortes viralizaram”, disse, em entrevista ao Grupo Liberal.

“DJs do Brasil todo me pediram as músicas pra tocar em seus carnavais, além de radialistas que colocaram em rádios do Brasil todo também. Fora as centenas de mensagens de pessoas que me parabenizaram de todos os lugares”, acrescentou Patrick, sobre a grande repercussão do projeto “Rock Folia”.