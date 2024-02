Governo visita obras do Parque da Cidade, em Belém, com o arquiteto responsável pelo Rock In Rio

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou, nesta quinta-feira (8), o andamento das obras no Parque da Cidade, na companhia de João Uchoa, arquiteto responsável pela realização do Rock In Rio. O espaço será um futuro parque urbano construído na área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, localizado na av. Júlio César, em Belém.

VEJA MAIS

João Uchoa tem uma grande trajetória em projetos no Rio de Janeiro, tanto na área cultural, quanto esportiva. Ele também assina o BioParque, obras gastronômicas, como o bar do Zeca Pagodinho, e esportivas, como o Centro de Treinamento do Flamengo.

"Um prazer enorme estar em Belém, com esse time de profissionais. Estar no Norte e poder criar uma praça dessa, para o encontro das pessoas, já que as pessoas se encontram no parque, não é?", iniciou o arquiteto.

"Ter um parque, ter uma missão dessa, na Amazônia, onde é e raiz do Brasil, homenagear isso, preservar e valorizar essa reunião, trazer desenvolvimento sustentável para a região, é uma honra enorme", disse Uchoa.

Novo parque para a cidade

O Parque da Cidade sediará parte da programação da 30ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá na capital paraense, em novembro de 2025. O espaço terá mais de 500 mil metros quadrados, além de uma área paisagística de 50 hectares, sendo considerado como a maior obra de intervenção urbana em execução no Pará.

De acordo com a vice-governadora, o Governo busca estar cercado de profissionais experientes para que futuramente Belém seja responsável por sediar o maior evento sobre meio ambiente existente ao redor do mundo.

O espaço contará com um Centro de Economia Criativa e o Centro Gastronômico, além de cinema, estúdio de gravação musical, mercado de produtos regionais, biblioteca, fonoteca, praça de alimentação, a praça marajoara e um ateliê multiuso. Além destas áreas, o Parque terá uma Torre de Contemplação, um templo ecumênico, o "Oratório da Água e da Luz", um Teatro Multiuso, palcos interno e externo e uma Praça de Exposição de Aeronaves, em homenagem ao Aeroporto Brigadeiro Protásio e do Aeroclube de Belém, que funcionou no local.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)