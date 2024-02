Concurso Nacional Unificado (CNU) tem 1,7 milhão de inscritos, número recorde, diz governo

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos concursos", já é o maior concurso da história do país em número de inscrições, segundo o governo federal. Até esta quinta-feira (7), 1,7 milhão de pessoas já se cadastraram para participar do certame, que está ofertando 6.640 oportunidades, de nível médio e superior, vinculadas a 21 órgãos federais. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão, responsável pela iniciativa.

Em sua coluna publicada na última segunda-feira (7), no jornal O Liberal e no portal Oliberal.com, a especialista em concursos, Karina Jaques, que também é professora de Direito Constitucional e Mentora, informou que, até então, o recorde de inscritos em concursos públicos foi registrado na seleção do Banco do Brasil em 2021, organizado pela Cesgranrio, que na ocasião teve 1.645.975 candidatos.

O prazo de inscrição termina na próxima sexta-feira (9). Nesse novo modelo de concurso públicos, os candidatos poderão concorrer a várias vagas abertas no serviço público, fazendo uma única prova e pagando somente uma taxa de inscrição. Os aprovados irão atuar em cidades espalhadas por todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.