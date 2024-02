Governo de São Paulo disponibiliza mais de 500 vagas para cursos de qualificação no Vale do Paraíba

O Governo de São Paulo disponibiliza, a partir desta quarta-feira (7), 550 vagas para cursos de qualificação no Vale do Paraíba. Ofertado de maneira gratuita, o ensino é focado na profissionalização de jovens entre 16 e 24 anos que desejam entrar no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até o dia 27 de fevereiro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Curso causa polêmica por usar o termo “racismo reverso” em material]]

[[(standard.Article) CNU: confira as cidades do Pará com vagas no Enem dos Concursos; inscrições terminam nesta sexta]]

Os cursos são destinados àqueles que possuem ensino fundamental completo. Não há processo seletivo, basta se inscrever e selecionar o curso desejado. Clique aqui e confira o site.

Veja as cidades contempladas do Vale do Paraíba

Cruzeiro - 50 vagas;

Guaratinguetá - 75 vagas;

Jacareí - 225 vagas;

Pindamonhangaba - 50 vagas;

São José dos Campos - 75 vagas;

Taubaté - 75 vagas.

O candidato pode escolher entre nove opções de cursos. No total, cada um possui 120 horas, com possibilidade de realização durante quatro meses.

Confira os cursos disponíveis

Criação de Sites com Marketing Digital;

Aprenda a Programar em C#;

Ajudante de Logística;

Excel Aplicado à Área Administrativa;

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais;

Tecnologia e Eletricidade Automotiva;

Introdução a Banco de Dados;

Criação de Sites e Plataformas Digitais;

Desenvolvimento de Software para web e celular.

O início das aulas está previsto para março deste ano. Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) são instituições parceiras do Governo de São Paulo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)