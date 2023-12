Morre Colin Burgess, baterista original da banda AC/DC, aos 77 Anos

O AC/DC anunciou, por meio da página oficial no Instagram e no Facebook, o falecimento de Colin Burgess, o baterista original da banda, aos 77 anos. A nota lamenta a perda do músico, mas não especifica a causa de sua morte.

"É com grande tristeza que informamos sobre o falecimento de Colin Burgess. Ele foi nosso primeiro baterista e um músico muito respeitado. Guardaremos memórias felizes. Descanse em paz, Colin", expressa o comunicado divulgado pela banda de rock.

Colin Burgess integrou o AC/DC em 1973, juntando-se aos irmãos guitarristas Angus e Malcolm Young, ao vocalista Dave Evans e ao baixista Larry Van Kriedt. Contudo, a passagem pela banda foi breve, sendo expulso cerca de um ano depois devido a alegações de que teria se perdido no palco durante uma apresentação em 1974, atribuído ao consumo excessivo de álcool.

A canção de maior sucesso durante a permanência de Colin Burgess como baterista é "Can I Sit Next to You Girl". A causa específica do falecimento não foi revelada pela banda.