AC/DC divulga o videoclipe de 'Demon Fire'

AC/DC, uma das bandas de rock mais influentes da história, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, acaba de lançar o videoclipe de "Demon Fire", uma das faixas do novo álbum, “Power Up”, que marca o retorno aos palcos da banda australiana fundada em 1973.

Power Up foi lançado no mês passado e caiu no gosto do público. Ouça o álbum completo aqui.

O 17o álbum da banda foi produzido por Brendan O'Brien, que dirigiu Black Ice em 2008 e Rock Or Bust em 2014. O novo projeto reúne 12 novas faixas.