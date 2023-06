AC/DC está a menos de 100 dias para voltar aos palcos após sete anos

A banda AC/DC está a pouco menos de 100 dias para voltar a subir nos palcos. A banda australiana que se apresentou pela última vez em 2016 retornará para o line-up do megafestival Power Trip Festival, no dia 7 de outubro no Empire Polo Club de Indio, na Califórnia, Estados Unidos.

VEJA MAIS

Considerada uma das maiores bandas de rock em atividade do mundo, o AC/DC deu um tempo dos palcos desde que alguns problemas abalaram a banda, como a morte de um dos seus fundadores Malcolm Young, em 2017, e o afastamento do vocalista Brian Johnson por problemas na audição. Brian foi substituído nas datas restantes da turnê "Rock or Bust" por Axl Rose.

Durante a pandemia, em 2020, o AC/DC lançou um novo álbum intitulado "Power Up". Entretanto, o grupo ainda não subiu aos palcos, uma das características mais marcantes do AC/DC que lota estádios nos seus shows.

Com a recuperação de Brian Johnson os fãs esperam ansiosos por uma nova turnê do AC/DC. O vocalista possui um novo tipo de monitor intra-auricular, que protege sua audição danificada. Recentemente, ele fez uma aparição surpresa no show de Sam Fender, em Newcastle, na Inglaterra, para cantar os clássicos “Back in Black” e “You Shook Me All Night Long”.

O AC/DC deve retornar aos palcos com a liderança de Angus Young, o sobrinho do guitarrista, Stevie Young, substituirá Malcolm, além do lendário Phil Rudd na bateria, e baixista Cliff Williams, que anunciou a aposentadoria em 2016, mas retornou para a gravação do álbum de 2020. Apesar da apresentação no "Power Trip", nenhum outro show está agendado. Os fãs aguardam novidades ainda para esse ano.