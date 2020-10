Biografo da banda AC/DC afirma que Paul Matters morreu

Morreu, na quarta-feira (14), Paul Matters, ex-baixista do AC/DC. Mas a notícia foi confirmada, nesta quinta-feira (15), pelo biógrafo da banda, Jesse Fink, no Twitter. O autor do livro "Bon: The Last Highway" escreveu: "Descanse em paz, companheiro."

Outro amigo de Matters, Rod Wescombe, também usou as redes sociais para lamentar a morte do músico. "Ele viveu uma vida reclusa em seus últimos anos e seu estilo de vida 'rock n'roll' inicial o levou a uma saúde debilitada. Ele fará falta para todos que o conheceram", disse.

Paul Matters entrou no AC/DC em 1975, após a gravação do álbum de estreia da banda. Semanas depois, ele teria sido demitido pelo vocalista Bon Scott, e acabou substituído por Mark Evans.