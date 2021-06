AC/DC lança novo clipe, 'Witch's Spell'; Confira

O AC/DC compartilhou nesta quarta-feira, 9, seu novo vídeo, “Witch’s Spell”. Dirigido, editado e animado por Wolf & Crow, usando filmagens de performances da banda realizadas por Clemens Habicht, o AC/DC e seu diretor criativo, Josh Cheuse, deram vida a esta faixa do álbum “Power Up”.

Ao encerrarem o último ano com seu décimo sétimo álbum completo, “Power up”, o grupo se reuniu com o produtor Brendan O’Brien, que dirigiu “Black Ice” em 2008 e “Rock Or Bust” em 2014.

Confira o novo álbum aqui

Com toda a carga para a próxima década, o AC/DC escolheu doze novas faixas para o álbum, mantendo seu som característico e todas as suas poderosas marcas registradas.

O AC/DC é uma das bandas de rock mais influentes da história, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e 71,5 milhões de álbuns vendidos apenas nos EUA.

O ganhador de dois discos de diamante, “Back in Black”, se destaca como " o álbum mais vendido por qualquer banda até hoje” e “o terceiro álbum mais vendido por qualquer artista", com vendas globais de 50 milhões – número que continua subindo.

Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame® em 2003. A banda também ganhou seu primeiro prêmio GRAMMY® na categoria de "Melhor Performance de Hard Rock" por "War Machine" em 2010. Eles continuam a lotar estádios em vários continentes, vendendo milhões de álbuns anualmente e faturando na casa dos bilhões.