Travis Scott anuncia show solo em São Paulo; veja a data, o preço e onde comprar os ingressos

O rapper Travis Scott, que será uma das principais atrações da edição de 2024 do Rock In Rio, anunciou que irá realizar outra apresentação no Brasil neste ano.

O artista revelou através de suas redes sociais, nesta segunda-feira (22), que trará sua turnê atual, a Circus Maximus Tour, para o país. O show foi anunciado para o dia 11 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

As pré-vendas dos ingressos vão iniciar na próxima sexta-feira (26) para os clientes do banco Santander. Para o público geral, os ingressos começarão a ser vendidos no dia 29 de julho. Vendas acontecem através do site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial do estádio e valores variam de R$ 245 (cadeira superior meia-entrada) a R$ 890 (pista premium inteira).

Quanto vai custar o ingresso para o show de Travis Scott

Pista Premium

Preço: R$ 890,00

Meia-entrada: R$ 445,00

Pista

Meia-entrada: R$ 280,00

Preço: R$ 560,00

Cadeira Inferior

Preço: R$ 750,00

Meia-entrada: R$ 375,00

Cadeira Superior

Preço: R$ 490,00

Meia-entrada: R$ 245,00

Shows no Brasil

Travis Scott desembarca no Brasil aproximadamente dois anos após se apresentar na primeira edição do Primavera Sound São Paulo, em 2022. No Rock in Rio, ele será headliner do palco Mundo no dia 13 de setembro. O artista é considerado um dos maiores nomes do rap e trap mundial.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)