‘Coringa: Delírio a Dois’ será atração no Rock In Rio 2024

O filme “Coringa: Delírio a Dois” é um dos lançamentos mais aguardados de 2024. Protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, o longa chegará às telonas em outubro deste ano, mas, antes mesmo disso, a produção vai marcar presença em um dos maiores eventos de música do país: o Rock In Rio.

O anúncio foi feito pela produtora Warner Bros, nesta quarta-feira (28), através das redes sociais. “Brazil, I'm NOT devastated!”, brincou o perfil brasileiro da Warner na publicação. Veja:

De acordo com o estúdio, um espaço especial e aberto ao público estará disponível em todos os dias do festival. O local contará com cenários e ativações próprias para celebrar o lançamento do filme, que estreia dia 3 de outubro no Brasil.

O Rock in Rio vai ocorrer de 13 a 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A entrada para o evento é mediante ingresso comprado nos canais oficiais.

Do que fala “Coringa: Delírio a Dois”?

Dirigido por Todd Phillips, a sequência de ‘Coringa’, vencedor do Oscar de 2029, vai trazer a personagem Arlequina para ser o par ideal da loucura do arqui-inimigo do Batman.

Na trama, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está detido no sanatório Arkham, à espera do julgamento por seus crimes como Coringa, quando conhece Harleen Frances Quinzel (Lady Gaga) e descobre a música, que sempre esteve dentro dele.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)