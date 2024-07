Warner divulga grandes estreias do cinema para o 2º semestre; confira

Apesar de já ter passado mais da metade de 2024, grandes estreias do cinema ainda estão previstas para este ano, com promessa de filmes muito aguardados pelo público. A Warnes Bros divulgou a lista de longas que estarão disponíveis em breve nas telonas, confira:

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM: BEETLEJUICE BEETLEJUICE - 5 de setembro

Direção: Tim Burton



A continuação do filme ‘Os Fantasmas se Divertem’ promete uma aventura bem-humorada e com a volta de um dos personagens mais icônicos de Tim Burton: o Beetlejuice (Michael Keaton). Na trama, a personagem Lydia (Winona Ryder) será novamente assombrada pelo fantasma travesso, após sua filha adolescente, Astrid, abrir acidentalmente um portal para a vida após a morte.



CORINGA: DELÍRIO A DOIS - 3 de outubro

Direção: Todd Phillips

A sequência de ‘Coringa’ vai trazer a personagem Arlequina para ser o par ideal da loucura do arqui-inimigo do Batman. Na trama, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está detido no sanatório Arkham, à espera do julgamento por seus crimes, quando conhece Harleen Frances Quinzel (Lady Gaga) e descobre a música, que sempre esteve dentro dele.

SUPER/MAN: A HISTÓRIA DE CHRISTOPHER REEVE - 17 de outubro

Direção: Ian Bonhôte & Peter Ettedgui

O documentário contará a história surpreendente do ator Christopher Reeve, que desempenhou um papel icônico ao interpretar a versão clássica de Superman/Clark Kent nos cinemas. Ele deu vida ao personagem em quatro filmes e atuou em diversos papéis que demonstraram o grande talento do artista, que interrompeu a carreira após o trágico acidente que o deixou paralisado em 1995.

OPERAÇÃO NATAL - 7 de novembro

Direção: Jake Kasdan

Depois que o Papai Noel – codinome: RED ONE – é sequestrado, o chefe de segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao caçador de recompensas mais infame do mundo (Chris Evans) em uma missão internacional e cheia de ação para salvar o Natal.

O SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM - 12 de dezembro

Direção: Kenji Kamiyama

O filme é ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de ‘O Senhor dos Anéis’. Em ‘A Guerra dos Rohirrim’, o público acompanhará o destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo, após sofrer um ataque surpresa de Wulf, inimigo que está em busca de vingança pela morte de seu pai. A casa Helm se vê obrigada a buscar refúgio na antiga e é lá que Hera, a filha de Helm, deve se armar de coragem para liderar a resistência contra o inimigo.