VÍDEO: Atriz paraense reproduz cena de 'Coringa' em passarela da Almirante Barroso, em Belém

A atriz paraense Amanda Braga, idealizadora do projeto Reviva Remakes, que recria cenas icônicas e inesquecíveis da TV e do Cinema, usou a passarela de pedestres da avenida Almirante Barroso, em Belém, para recriar cena da dança na escada do filme Coringa, que deu o Oscar ao ator estadunidense Joaquin Phoenix.

Segundo a artista, ela criou o projeto para homenagear cenas e personagens que se eternizaram na memória afetiva dos amantes das produções visuais e que fazem parte do universo da dramaturgia, cinema e música, com o desafio de fazer remakes da forma mais fiel possível ao original, porém sem a estrutura e recursos das superproduções, contanto apenas com uma câmera, improvisos e muita criatividade. Além da atriz, o videomaker e editor Diney de Souz também faz parte do projeto com as imagens e edição.

“Desde criança sempre tve o sonho de ser atriz, interpretar. Eu assistia a novelas, clipes e filmes e algumas cenas icônicas me marcavam e eu nunca esquecia. E então há alguns anos eu comecei a recriar, inicialmente mais para extravasar a criatividade e por diversão, pelo prazer de fazer aquela atuação. Até que comecei a estudar teatro e surgiu a ideia de exercitar o que eu aprendia, então decidi criar o projeto Reviva Remakes e um perfil nas redes sociais para registrar essas cenas tão especiais”, relata Amanda Braga.

O projeto que já recriou dezenas de cenas marcantes de novelas, programas de TV, clipes e filmes, já conta com novas cenas icônicas em produção. Entre elas, a famosa revelação do mascarado Adonai, da novela A Viagem, o clipe da cantoras Madonna e Vanessa Carlton e, é claro, a cena inesquecível da morte de Odete Hoitman, na novela Vale Tudo.

“Espero dar o meu melhor para representar nos remakes estes artistas e essas cenas tão marcantes para a dramaturgia brasileira e mundial e que conquistaram tantos espectadores”, finaliza a atriz.