Baterista do Imagine Dragons anuncia saída da banda às vésperas do Rock em Rio

Após mais de uma década tocando no Imagine Dragons, o baterista Daniel Platzman anunciou a sua saída da banda. Na última quarta-feira (21), o músico usou suas redes sociais para expressar sua gratidão aos fãs e compartilhar os próximos passos de sua carreira.

“Depois de uma jornada incrível de mais de uma década, estarei deixando a banda incrível que é o Imagine Dragons. Quero agradecer de coração a todos vocês, fãs, pelo apoio inabalável e por compartilharem a alegria da música comigo”, disse o artista em um texto emotivo. Veja a publicação:

Platzman estava afastado das atividades da banda desde março de 2023 devido a um problema de saúde, o que também levantou rumores sobre uma possível saída definitiva da banda. Confirmadas as teorias, o baterista revelou que pretende se dedicar à carreira de compositor de trilhas sonoras para o cinema.

O Imagine Dragons se apresenta no Rock In Rio no próximo mês e a baixa não deve afetar o show. O grupo será headliner do Palco Mundo no segundo dia do festival, 14 de setembro, logo após os shows de Lulu Santos, Zara Larsson e OneRepublic.

