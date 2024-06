Imagine Dragons lança 'Loom', sexto álbum de estúdio da banda; fãs comemoram

A banda Imagine Dragons, dos Estados Unidos, lançou o álbum “Loom” nessa sexta-feira (28). O sexto disco de estúdio da banda é o primeiro sem o baterista Daniel Platzman, que está em hiato desde março de 2023. Com 10 músicas, a produção conta com a participação especial de J Balvin, cantor e compositor colombiano.

Há dois meses, a banda divulgou o videoclipe de “Eyes Closed”, terceira faixa do álbum. A canção já possui outras duas versões, além da original: uma com a participação de J Balvin e outra acústica. No YouTube, o vídeo possui mais de 25 milhões de visualizações e 566 mil likes.

Em maio, Imagine Dragons compartilhou o videoclipe de “Nice to Meet You”. A segunda música do disco acumula mais de 5,4 milhões de visualizações no YouTube e 122 mil curtidas.

Por meio do perfil da banda no Instagram, o vocalista Dan Reynolds agradeceu pelo apoio dos fãs. “Obrigado por ouvirem Imagine Dragons ao longo desses anos. Ficando conosco. Cantando conosco. Dançando conosco. Nos dando espaço para sermos ouvidos. Eu amo todos vocês e mal posso esperar para vê-los nessa turnê mundial nos próximos anos”, escreveu. O álbum estava em produção há dois anos.

“Com meus melhores amigos ao meu lado, trabalhei nessa gravação. Eu me senti livre para dizer tudo que eu precisava. Eu espero que isso traga a vocês o mesmo tipo de conforto que me trouxe. O que quer que vocês precisem. Eu espero que isso faça vocês sentirem. Qualquer coisa. Alguma coisa. Raiva. Felicidade, Gratidão. Coração partido. Alegria. Paz. Nostalgia”, disse Dan. O vocalista ressaltou que as músicas não são apenas da banda, mas dos fãs também.

O álbum “Loom” já está disponível nas plataformas de música, como YouTube, Spotify, Apple Music e Deezer.

No X (Twitter), fãs da banda comemoraram o lançamento. "Obrigado, Imagine Dragons", escreveu um internauta. "Acorda, tem um novo álbum do Imagine Dragons", disse outro. "'Loom' é simplesmente um dos melhores álbuns do Imagine Dragons", afirmou um usuário.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)