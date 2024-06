Imagine Dragons atrasa shows por causa de 'League Of Legends'

Dan Reynolds, voz do Imagine Dragons, revelou que atrasou shows da banda porque estava ocupado jogando LoL. "Nos atrasamos para entrar no palco porque estávamos jogando League of Legends", confirmou Reynolds em entrevista ao Washington Post. O jogo da Riot é online, e penaliza os jogadores que saem de uma partida que ainda está em andamento.

"League Of Legends definitivamente me pareceu algo muito desafiador", disse o guitarrista da banda, Wayne Sermon, ao NME. "Você está jogando contra outras pessoas, mas não é como Call Of Duty, onde algum garoto de 12 anos com um rifle de precisão vai te dominar o tempo todo — há um pensamento estratégico e uma macro estratégia, o time mais habilidoso mecanicamente não é sempre o que vai vencer, o que é bom, já que eu tenho 37 anos e meus reflexos não são mais os mesmos."

O Imagine Dragons participou das trilhas sonoras de alguns jogos, incluindo o próprio League of Legends, bem como da série derivada do jogo, "Arcane" da Netflix.

VEJA MAIS

"Não é como se estivéssemos por aí batendo de porta em porta," brincou Reynolds. "Eles simplesmente começaram a nos procurar, e nós dissemos: 'Com certeza, isso é incrível'. Olha, eu sou muito alto, tenho 1,93m, nunca pratiquei esportes, sempre fiz música e teatro, então as pessoas provavelmente pensam que eu não sou um gamer, mas é o meu ganha-pão. É o nosso mundo."

O cantor acrescentou: “Minha filosofia desde o início é seguir a criança em mim. O que o pequeno Dan Reynolds gostaria de fazer parte”.

O Imagine Dragons é uma das atrações do Rock in Rio, com apresentação marcada para o dia 14 de setembro.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)