Rock in Rio 2024 tem pré-venda de lanches e bebidas; coca-cola custa R$ 14; veja outros preços

A 40ª edição do Rock in Rio está chegando e esse ano, vem trazendo diversas inovações para o público. Uma das principais novidades é a possibilidade de compra antecipada de bebidas e alimentos pelo aplicativo oficial do festival.

Fãs já podem adquirir os itens com antecedência, garantindo maior comodidade durante o evento. O cardápio é variado, com chopp a R$ 19 e refrigerante a R$ 14, além de descontos em algumas compras a partir da segunda unidade.

A medida visa permitir que os frequentadores da Cidade do Rock aproveitem ao máximo as 500 horas de entretenimento distribuídas pelos sete dias de festival. Para retirar as compras, os visitantes deverão apresentar o QR Code gerado pelo aplicativo nos ambulantes ou em filas preferenciais, devidamente sinalizadas nos pontos de alimentação.

As compras podem ser realizadas pelo app até o meio-dia do dia de cada evento. Após a abertura dos portões, não será mais possível utilizar o aplicativo para realizar pedidos.

Confira os valores:

Heineken

Chope Heineken - 1ª compra: R$ 19 // reuso do copo: R$ 12,75

Heineken 0.0 - 1ª compra: R$ 16 // reuso do copo: R$ 12

Bob's

Big Rock + Franlitos + Chope (1ª compra): R$ 54

Big Rock + Franlitos + Refrigerante (1ª compra): R$ 49

Cheddar australiano + Franlitos + Chope (1ª compra): R$ 54

Cheddar australiano + Franlitos + Refrigerante (1ª compra): R$ 49

Big Rock + Chope: R$ 47

Big Rock + Refrigerante: R$ 43

Cheddar australiano + Refrigerante (1ª compra): R$ 43

Franlitos + Chope (1ª compra): R$ 34

Franlitos + Refrigerante (1ª compra): R$ 30

Cheddar australiano + Chope (1ª compra): R$ 47

Big Rock: R$ 33

Cheddar australiano: R$ 33

Franlitos: R$ 18

Milk Shake: R$ 23

Coca-cola

Coca-cola original (1ª compra): R$ 14

Coca-cola sem açúcar (1ª compra): R$ 14

Sprite original (1ª compra): R$ 14

Água Crystal (copo): R$ 6

Matte Leão natural: R$ 9

Schweppes Mixed

Schweppes Mixed (1ª compra): R$ 21

Red Bull

Red Bull (1ª compra): R$ 17