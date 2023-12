Ex-assistente ameaça revelar prova de affair de Will Smith com outro artista

Brother Biliaal, ex-assistente do ator Will Smith, que alegou ter visto o artista fazendo sexo com o também ator Duane Martin, afirma ter provas do relacionamento entre os dois.

Durante a segunda entrevista ao programa da apresentadora Tasha K, o antigo amigo de Will expôs o ex-chefe, dizendo que as ameaças de processo feitas por Smith e Jada Pinkett Smith após as acusações apenas corroboram seu relato.

“O motivo para o Will e a Jada terem respondido é que eles sabem que é verdade”, disse Bilaal. “O Will nunca comenta [alegações sobre sua vida pessoal]. E eles responderam em menos de nove horas. Ele sabe que o eu vi naquele camarim”, continuou.

Na primeira entrevista, dada em novembro, Biliaal detalhou a suposta relação entre os artistas, flagrada nos bastidores da série ‘Um Maluco no Pedaço’. “Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo com Will”, afirmou.

Em seguida, o ex-assistente diz que Jada realizou a ameaça de processo para assustá-lo, e rebateu: “Jada, escuta só, se em duas semanas você não me processar, caso a Tasha K aceite, eu voltarei aqui com as evidências. Ponto final”.

Em comunicado enviado ao portal americano ‘TMZ’, Will insistiu que a história de Biliaal foi “completamente inventada”. Will Smith e Jada Pinkett Smith ainda não se pronunciaram em público sobre as acusações mais recentes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)