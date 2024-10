Caso P. Diddy: mãe do rapper defende o filho e diz que ele ‘não é um monstro’

A mãe de P. Diddy, Janice Small Combs, alega que o rapper é inocente perante as acusações de tráfico e agressão sexual. O artista, chamado Sean Diddy Combs, está preso desde o dia 16 de setembro e é alvo de processos envolvendo crimes sexuais. Ao The Hollywood Reporter, Janice disse que P. Diddy “não é um monstro”.

VEJA MAIS

Em comunicado ao jornal norte-americano, a mãe de P. Diddy afirmou que a situação a entristece: “É desolador ver meu filho sendo julgado não pela verdade, nas pela narrativa criada a partir de mentiras.” Janice falou que o cenário parece como um linchamento público antes que o rapper possa provar sua inocência. “Como todo ser humano, meu filho merece ter seu dia no tribunal, para finalmente compartilhar seu lado e provar sua inocência”, declarou.

Em maio desse ano, um vídeo de 2016 passou a circular na internet. Nele, P. Diddy aparece agredindo a cantora e ex-namorada Cassie Ventura. No ano passado, a artista iniciou um processo contra o rapper e o acusou de estupro e abuso físico, crimes cometidos, segundo a vítima, por mais de uma década.

P. Diddy negou as acusações feitas por Cassie, mas Janice reconhece o erro do filho. “Meu filho pode não ter sido inteiramente sincero sobre certas coisas, como negar já ter sido violento com a ex-namorada, quando as câmeras do hotel mostravam o oposto”, esclareceu. Entretanto, a mãe do rapper aponta que a agressão contra a cantora não o torna cupado dos demais crimes.

“A história nos mostrou como os indivíduos podem ser condenados injustamente devido às suas ações ou erros passados”, ressaltou. Janice revelou se sentir magoada ao ouvir as “piadas” feitas sobre o caso e defende o filho das acusações de crimes sexuais: “Meu filho não é o monstro que o pintaram e ele merece a chance de contar sua versão.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)