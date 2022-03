Dummy entra no BBB 22 e brothers não se convencem com o personagem

Cerca de 15 minutos antes das 13h, desta quinta-feira, 10, os participantes do Big Brother Brasil 22 foram surpreendidos com uma ordem: todos para sala. Entre tantas especulações que eles criam desde da última eliminação, que foi da Jade Picon, eles ficaram apreensivos com o pedido.

Entre as especulações dos brothers na sala, Eliezer levantou a hipótese da volta da influenciadora e alguns falaram sobre a realização da prova do líder.

Eles começaram a ver pela televisão da sala, o dummy limpando a piscina. Mas eles não acreditavam que era a Jade, justamente pela altura e pelas expressões caricatas. Porém, a fisionomia de Arthur Aguiar e Laís era de tensão.

Depois de passear pela piscina, o dummy foi embora. Ao abrir a porta, todos foram para piscina, mas nada ocorreu. Só permanceram na sala: Gustavo, Eliezer e Scooby.

O Líder leu um bilhete que estava dentro de um envelope: “Atenção, hoje tem prova do Líder!”

Porém, tudo não passou de uma “brincadeira” que o público pediu e Boninho atendeu: um dummy circulando pela casa. Para quem não lembra, a ideia foi em referência ao que ocorreu no BBB 21, em que Carla Diaz voltou do paredão falso vestida de dummy.