Traição, novos votos e briga da produção: veja o que aconteceu no BBB ontem, quarta-feira (09/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (09/03), um dia cheio de tensões após a nova eliminação da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por muita conversa sobre paredão falso, votos e briga da produção. Veja o que aconteceu.

Arthur Aguiar teme paredão falso

Arthur conversa com Gustavo (Foto: Gshow)

A ideia da eliminação da Jade Picon ser um paredão falso continua rondando pela casa do BBB 22. Logo após a saída da sister, Arthur Aguiar tentou analisar o discurso de Tadeu Schmidt para pegar alguma pista sobre a dinâmica da semana. "Eu não lembro da finalização, em que momento ele entrou no assunto de dar uma segunda chance [para Jade]. Ali já não consegui prestar a atenção, pois estava muito nervoso (...) que pode ser que o Brasil resolveu de te dar uma segunda chance. Se for falso, né. Dela analisar, ver e voltar. Vamos ver", comentou. O ator continuou o papo afirmando querer conhecer Jade Picon fora da casa, mas que seria péssimo se realmente fosse um paredão falso e a influencer voltasse para o jogo.

Já em outra conversa na cozinha do reality, Arthur resolveu pedir a opinião de Natália, Linn e Jessilane sobre ser ou não um paredão falso. "Pelo discurso, por ele ter falado que o Brasil não te deu uma segunda chance, eu acho que não, mas eu tava comentando que ele pode ter feito isso para confundir a gente também. Por isso, a gente fica assim", opinou Natália. Jessilane chamou atenção para o fato de, se realmente fosse falso, a dinâmica da semana teria sido muito complicada, pois precisaria conciliar com o Big Fone. "Se for um Paredão Falso, foi um rolê da misericórdia. Porque, pelo amor de Deus, eles avisam do paredão falso antes da dinâmica acontecer... Gente, pelo amor de Deus, como isso aconteceu. Big Fone, enfrentamento", pontuou. Apesar da justificativa, a ideia de ser uma eliminação falsa continuou tirando o sono de Arthur, que revelou que não consiguia dormir pensando na volta da sister.

Jessilane e Natália voltam a se alfinetar

No maior estilo amor e raiva, Jessilane e Natália voltaram a se alfinetar e mostrar uma certa dificuldade de conviver no reality, mesmo sendo do mesmo quarto e time. O assunto da vez foi novamente o fato da bióloga se sentir incomodada com algumas atitudes da designer de unhas, que parece querer "mandar" nos seus sentimentos. "Todas as vezes que eu falo o que eu acho, parece que não posso expor a minha opinião", explicou Jessi. Natália tentou se justificar afirmando que a sister pode expor o que quiser, mas que às vezes está conversando com outras pessoas, é cortada, porém o assunto é concluído, pontuando cada um sua opinião. Jessilane tentou destacar que o incômodo não era sobre cortar, é como ela se sente em determinadas situações, como se não pudesse se expor. "Nossa, mas você está sentindo demais!", afirmou Natália. "Então é isso... Não posso sentir?", indagou Jessi.

Em outro papo com Eliezer, Natália desabafou sobre a dificuldade de se entender com a professora e revelou que, apesar de gostar muito da amiga e ter um carinho muito grande, muitas situações lhe incomodam, como o fato de Jessi não conseguir brincar. "Aí ela pega, fecha a cara e sai andando. E isso me machuca muito, porque sinto que para eu ter um diálogo com ela, tenho que ficar calada e só ela falar. Sem eu expor alguma coisa diferente", comentou a designer de unhas, pontuando que a sister se coloca em situação de vítima, como se estivesse sendo atacada. "Sinto que a Lina faz alguns tipo de brincadeira com ela e ela não está nem aí, mas quando sou eu que faço ela já se coloca numa posição de que está sendo agredida, atacada. E não é isso que está acontecendo", finalizou.

Gustavo revela seu próximo alvo no jogo

Quarto Lollipop conversando sobre votos (Foto: Gshow)

Com a aproximação da prova do líder, os confinados da casa já começaram a traçar novas estratégias para o próximo paredão do BBB 22. Em conversa com Laís, Gustavo revelou que seu próximo alvo de indicação será Eslovênia. "A Larissa chegou aqui falando que a Eslô era a mais querida, e a Jade muito forte. Acho que ela não estava muito certa das convicções dela", disparou. A médica afirmou que acha a participante muito forte, mas que Lucas, seu affair no jogo, acaba atrapalhando sua reputação na casa.

Mais tarde, no quarto Lollipop, Laís decidiu conversar com Vinicius e Eslovênia sobre os rumos do jogo. Eslovênia pontuou que não quer que Gustavo ou Natália ganhem a prova do líder. Vinicius revelou que Gustavo e DG também não poderiam ganhar, já Laís afirmou que Arthur não poderia ser o líder da semana. A miss questionou em quem seus aliados iriam votar e Vinicius revelou que seu voto seria em Douglas Silva, Laís pontuou que não iria votar novamente em Arthur e sim em Douglas, já Eslovênia se manteve indecisa entre Gustavo e Douglas.

Arthur Aguiar fala sobre trair Maíra Cardi

Na área externa da casa, o assunto que virou pauta entre Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar foram os relacionamentos dos participantes fora da casa. Com traições assumidas e perdoadas pela a sua mulher, Maíra, Arthur pontuou que temia ser julgado pelos acontecimentos do passado. "Quando eu topei entrar, o meu medo era ser julgado por um acontecimento que não me define, mas foi um acontecimento relevante. Eu sabia que se eu tivesse tempo, poderia mostrar para as pessoas que eu errei muito, mas não sou aquilo", afirmou o ator.

Ele relembrou que nos seus relacionamentos, nunca teve a responsabilidade afetiva de entender o dano que uma traição pode causar a alguém, pois se uma pessoa termina o relacionamento, a vida segue normalmente, cada uma pro seu lado. "Não existia uma responsabilidade afetiva dentro de mim e eu não me apropriava daquilo que estava causando naquela pessoa. O que me fez virar a chave foi o fato de eu ter causado essa dor na minha esposa, na mãe da minha filha, que é uma pessoa que eu precisava continuar vendo e falando. Aí eu vi o que eu tinha feito, o que uma atitude ou várias atitudes minhas tinham causado nela", finalizou.

Produção pede para brothers devolverem produtos da despensa

Lucas na despensa da casa (Reprodução)

Não é novidade pra ninguém que os produtos da despensa como shampoo, desodorante e outros itens, são para uso dentro do programa. Apesar disso, muitos confinados se sentem tentados a pegar em excesso os utensílios para levar para casa após deixarem o reality, como foi o caso de Lucas, que resolveu encher uma mala de produtos. A produção não gostou muito da atitude do brother e chamou a atenção dos participantes, pedindo para que todos botassem de volta os excessos na despensa. A situação virou piada no twitter e assustou os confinados da casa. "Meu Deus, Lucas, você vai abrir uma farmácia? O que você pensou em fazer?", disparou Eliezer após ver a bagagem cheia de protetor solar.

