BBB22: produção pede que Lucas devolva itens 'roubados' da despensa; vídeo

Alguns brothers e sisters, como Larissa e Douglas Silva, já haviam reclamado da quantidade de itens de produtos de higiene pessoal que o estudante de medicina, Lucas, havia guardado em seus pertences, dentro do Big Brother Brasil, o BBB 22. Foram vários produtos, como protetores solares, escovas de dente e vidros de shampoo. A produção mandou, nesta quarta-feira (09), que o ‘Barão da Piscadinha’ devolvesse-os para a dispensa. Assista ao vídeo:

A ideia do Lucas era levar tudo para a casa quando saísse do reality. A Natália chegou a chamar a situação de ‘contrabando’. Nas redes sociais, o brother foi chamado 'Barão da Roubadinha'.

De acordo com a produção do reality, os produtos são para serem usados dentro da casa e não fora dela. Alguns brothers o ajudaram a guardar os itens. Entre risadas, Lucas distribuiu vidros de perfume, aos demais participantes e continuou com a mala cheia. O brother finalizou: "Todo dia vou devolvendo um pouquinho".