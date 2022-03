Cropped que Jade Picon usou em paredão esgota em loja; veja o valor

Não dá pra negar que a ex-BBB, Jade Picon, é influente. Quase toda criação de moda executada pela paulista, de 20 anos, vira tendência. Um desses exemplos é o top que a Jade usou na noite da eliminação (08), em formato de coração. A peça é a mesma do ensaio fotográfico oficial, vermelha, em formato de coração.

O produto é da marca Ginger. A peças esgotaram, em todas as cores ofertadas, no site oficial. O custo do cropped muda de acordo com a tonalidade. O vermelho, usada pela sister, saiu por R$ 1.197,00.



A peça vermelha, usada pela sister, saiu por R$ 1.197,00. (Foto: Reprodução / Site Ginge)

