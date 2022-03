BBB 22 vai receber visita ilustre para simular 'paredão falso'; saiba quando e o horário

Após a eliminação de Jade Picon, do ‘BBB 22’, na terça-feira (08), muitos participantes estão suspeitando que a sister retornará de um paredão falso nos próximos dias. Para agitar a casa mais vigiada do país, Boninho decidiu entrar na brincadeira e dar um "sustinho" nos confinados, permitindo a entrada de uma visita ilustre no BBB.

Nesta quarta-feira (9), o Big Boss publicou um vídeo, nas redes sociais, dando mais detalhes da pegadinha. Segundo ele, um dummy vai entrar na casa, às 13h desta quinta-feira (10), para movimentar o jogo e colocar uma "pulga atrás da orelha" dos brothers, sobre um possível retorno de Jade. Assista a explicação de Boninho:

Mas a dinâmica não vai passar de uma brincadeira para despertar a curiosidade dos participantes. A entrada da visita ilustre no BBB vai ser exibida em um plantão exclusivo na TV Globo e na Globo Play para os assistentes. Além do pay-per-view.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)