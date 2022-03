BBB 22: mudança no visual de Jade Picon, após eliminação, chama atenção da web

Famosa pela aparência e looks marcantes, Jade Picon chamou atenção pela mudança de visual em entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta quarta-feira (09/03). Dentro do BBB 22, a ex-sister ficou marcada pelas atitudes polêmicas e chegou a ser cancelada na Web e taxada como arrogante pelos internautas. E esse fato foi crucial para o público estranhar a nova aparência mais “angelical” que a influencer adotou após ser eliminada com alto índice de rejeição.

Usando uma camisa branca, em um estilo mais "romântico", e uma maquiagem leve, com os cabelos soltos, Jade comentou sobre vários acontecimentos dentro do Big Brother Brasil. Além de evitar muitas questões polêmicas que a envolveram no reality, as pessoas também destacaram que essa mudança no “visu” de Jade seria uma possível estratégia de passar outra impressão sobre a influencer.

Seja por coincidência ou não, a modificação na identidade visual de Jade continua rendendo nas redes sociais entre muitos internautas, fãs e público do BBB 22.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)