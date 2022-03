Mais você: Jade admite que teria sido mais inteligente indicar outra pessoa ao Paredão

Ainda em entrevista com Ana Maria Braga, após sua eliminação na noite da terça-feira (08), Jade Picon disse que ficou feliz ao bater um recorde de votação. "Fiquei feliz em bater um recorde de votação, mesmo que não tenha sido muito bom para meu lado", disse a influenciadora bem-humorada. Curiosa, Ana Maria quer saber se Jade tinha certeza que venceria Arthur, o que a jovem negou.

"Eu tenho claro que tem uma vida lá dentro e outra aqui fora. Não tinha o que fazer, era uma rivalidade direta [no jogo]. Não sentia abertura", resume. "Fora da casa, vejo que seria mais inteligente escolher outro nome, mas na hora que atendi não consegui pensar nisso".

"Eu não tinha certeza de que ganharia, mas tinha certeza que havia feito a coisa certa, de acordo com minha visão de jogo. Paguei para ver", resumiu ela, mas a ex-sister deu a entender que deseja encontrar e conversar com Arthur fora do programa.