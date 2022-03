Eliminação, paredão falso e declaração: Veja o que aconteceu no BBB ontem, terça-feira (08/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (08/03), um dia cheio de tensões e especulações, na 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado pela eliminação de Jade Picon (em um paredão de record), várias teorias sobre um paredão falso e declarações de brothers - sobre o jogo e sentimentos. Veja o que aconteceu.

Eliminação e paredão de recordes

A terça-feira (08/03) foi cheia de ansiedade para os brothers no BBB 22. No sétimo paredão, Jade Picon foi a eliminada da semana, com 84,93% dos votos e em um paredão histórico contra Arthur Aguiar e Jessilane. E depois que a influencer saiu do programa, Arthur não perdeu tempo e deu um 'tchibum' na piscina para comemorar sua permanência no reality.

Paredão falso?

A eliminação de Jade Picon deu o que falar no BBB 22. Durante a madrugada, os brothers conversaram muito sobre o discurso de Tadeu e as futuras estratégias no jogo. Muitos deles falaram sobre um paredão falso. Chorando, Eslovênia disse que achava se tratar de um paredão falso, e Eliezer avaliou: "Se não for Paredão Falso, a gente está jogando errado a temporada inteira".

Até mesmo Arthur Aguiar cogitou a possibilidade de Jade voltar ao reality. Conversando com Gustavo na área externa da casa, os dois relembraram o discurso de Tadeu Schmidt, e o ator analisou a última frase antes dita antes de anunciar a eliminação da ex-sister. "Pode ser 'o Brasil resolveu te dar uma segunda chance', se for falso, né. Dela analisar, ver e voltar. Vamos ver", pontuou. Mas depois afirmou: “Não queria que ela voltasse, não. Seria péssimo ver ela voltar".

Lollipop abalado

Os brothers do quarto Lollipop ficaram muito frustrados depois da saída de Jade. Durante a madrugada, além de conversarem sobre o paredão falso, também choraram muito. Laís até tentou consolar e motivar os amigos, mas também não segurou a tristeza. Eliezer tentou acalmar: "Ela não quer que a gente chore, não. Não fica assim, não. Você tem que ficar forte", falou o brother.

Novas estratégias de jogo

Após se acalmar, Laís e Gustavo conversaram sobre o jogo. O brother declarou que está torcendo para a sister ganhar a próxima Prova do Líder. E ela confessou que está com medo de ir para o paredão, caso Arthur pegue a liderança. Os dois também especularam sobre os próximos Paredões, e sister não escondeu a sua vontade de ver Arthur Aguiar fora do reality: "Tem que descobrir um paredão que o Arthur sai", disse.

Declaração de amor

Ao consolar Eliezer, Viny aproveitou o momento para fazer uma pequena declaração de amor ao brother. Durante uma conversa no quarto Lollipop, o brother tentava animar o designer, que confessou ter medo da rejeição do público. Viny, então, expõe seus pensamentos com relação ao colega de confinamento.

"O que eu espero que aconteça é que as pessoas enxerguem você da mesma forma que eu enxergo. Que as pessoas amem você, abracem você, acolham você. Que elas amem você da mesma forma como eu amo. Eu amo você. E eu não espero que você diga de volta. Eu sei que é difícil para você fazer isso. Eu não me sinto mais magoado ou menos pelo fato de você dizer não. Eu sei que você sente e demonstra da sua maneira. Porque é alguém que você é a vida inteira, mas não é só quem você precisa ser", revela Viny.

Tretas

Natália e Jessilane também protagonizaram um desentendimento na área externa. Tudo começou após a professora de biologia contar que se sente incomodada com algumas atitudes da designer de unhas em relação à ela. Natália aconselhou a professora de biologia a parar de 'levar as coisas para o coração'. Por outro lado, Jessilane disse que parece que não pode expor sua opinião.

Dormindo em território amaldiçoado

Na cozinha, os brothers do quarto grunge estavam se preparando para dormir e começaram a organizar a divisão de camas. Laís disse que gostaria de dormir no Lollipop, e Gustavo apontou que uma cama de solteiro ficaria livre. Ao ouvir isso, Viny falou que o local é 'amaldiçoado'. "É a cama maldita!", destacou. Então Gustavo declarou: "Eu deito, para quebrar a maldição".