BBB 22: Jade Picon é a sétima participante eliminada com 84,93% dos votos

Jade Picon é a sétima eliminada do Big Brother Brasil, BBB 22, desta terça-feira (08). A influenciadora digital recebeu 84,93% dos votos. Estava na berlinda contra dois participantes: Arthur Aguiar e Jessilane Alves, que receberam 1,7% e 136 %, respectivamente. Até agora esse foi maior paredão desta edição do reality, com mais de 3 milhões de votos registrados por minuto e 698 milhões de votos ao total.

Jade chegou neste paredão como consequência big fone (05). A sister atendeu o telefone e foi direto para o paredão e puxou o ator Arthur Aguiar para esse duelo. Nenhum dos dois saíram do paredão durante a prova bate volta. Jessi foi indicada pelo líder Pedro Scooby.

Trajetória na casa

A influenciadora digital entrou no BBB 22 no dia 20 de janeiro, três dias após iniciar o reality por testar para a covid-19. A entrada da sisters foi marcada por polêmicas na internet, já que Jade era tida como alguém 'mimada', 'milionária' e que não 'tocava em maçanetas de portas' e a 'descarga de banheiro'.

Jade conseguiu vencer a primeira prova bate volta desta edição. Ganhou espaço com discursos com fala tranquila e bons discursos. Virou ‘meme’ ou ganhou destaque com alguns 'perrengues' na casa por não saber varrer, lavar roupa, chorar cortando cebola e usar calcinha descartável.

A sister conseguiu ser líder duas vezes consecutivamente. Cresceu no jogo e ‘se perdeu’, ao indicar Arthur Aguiar no paredão e com os excessos de informações externas ditas pelos integrantes da ‘Casa de Vidro’ Gustavo e a ex-bbb, Larissa.



VEJA MAIS

Affair com Paulo André

No dia 12 de fevereiro, Jade e Paulo André trocaram os primeiros beijos. Até então a sister viveu um momento de romance, mas descartou envolvimento, com o atleta, fora da casa.

Jade Picon x Arthur

Arthur cresceu no jogo após ‘apanhar’, repetidas vezes, no Jogo da Discórdia, às segundas-feiras. Voltou de dois paredões seguidos. Enquanto isso, Jade errou várias estratégias no jogo. A amiga Lais até que tentou ajudar (ou não) a defender a amiga, alegando que Arthur não tinha peito para indicar a sister no mostro, por exemplo.

Curiosidades sobre a Jade Picon:

Jade Picon ganhou 4 milhões de seguidores nesses um mês e meio de programa, totalizando mais de 18 milhões de fãs, em uma única rede sociail. Empreendedora desde a adolescência, Picon tem sua própria marca de roupa. Fatura em torno de 2 a 5 milhões de reais, ao mês, só com as redes sociais.

Jade Picon e a fita no umbigo

O ritual de Jade Picon contra inveja e mau olhado também deu o que falar dentro e fora de casa. A sister tampa o umbigo para se blindar das energias. “Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau olhado, inveja, todo tipo de energia. E eu, quando vou pra festa, saio de casa, eu sempre tampo umbigo”, disse a sister.

Jade reforçou que tem um adesivo específico para tapar o umbigo e que deu um para mãe mãe e outro para o irmão, o influenciador Leo Picon.

Veja alguns looks da Jade Picon e os valores:

O famoso biquíni e chapéu de crochê é da marca Felina e custa cerca de R$ 699:

Esse foi um dos primeiros biquinis usado pela Jade no BBB 22 (Foto: Reprodução / TV Globo)

O primeiro pijama fez sucesso na internet. É da marca My Mum Made it. As duas peças saem a R$ 700 reais.

Pijama em look festinha? (Foto: Reprodução / TV Globo)

O vestido com transparência virou tendência. Esse modelo é da marca Isalis, e custou R$ 326.