BBB22: Viny é repreendido após tentar filmar pênis de Eliezer

Vyni foi repreendido, na tarde desta terça-feira (8), pela produção do BBB22 após filmar o pênis de Eliezer, que estava deitado na sala. Os dois têm uma relação de amizade em que, muitas vezes, os internautas apontam que o influenciador tem uma queda pelo atual de Natália. Por conta da postura considerada incoveniente, o Big Boss mandou um "atenção" de advertência.

VEJA MAIS

Ao perceber que Vyni estava com o celular na mão, mirando as partes íntimas dele, Eli questinou: "O que você vai fazer?". "Tira a mão", pediu o cearense, colocando a parte íntima do brother no centro da câmera. "Não, não", disparou o designer.

O cearense, entretanto, insistiu. "Já fiz isso com o Gustavo", disse. "Olha pra cá! Tira a mão. Sai", disse o brother, dando um tapa na mão do designer. "Não!", reclamou Eli.

Por fim, Vinicius fez uma fotografia e declarou: "Tirei uma foto do Pão de Açúcar." Nesse momento, a produção emitiu a advertência.

"Eu não sei o que é. Vinícius, atenção... Sei lá", tentou desconversar, visivelmente incomodado.