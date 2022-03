Maíra relembra traição de Jade com amigo após influencer revelar que ia falar sobre as de Arthur

Com o alvo certo e sem se indispor com os demais participantes do Big Brother Brasil 22, Jade Picon tem usado as suas armas para se manter no programa. Já falou de doação de prêmio e chegou até a citar problemas de outros participantes com Arthur Aguiar, para justificar sua escolha em colocar o brother como incoerente no Jogo da Discórdia. Ontem, 07, a influenciadora falou de Tiago Abravanel.

Porém, mesmo que Jade não poupe Arthur de nada, como ela mesmo revelou, “a gente tem um problema e eu jogo assim”, a sister revelou que o golpe que ela queria dar no ex-Rebelde seria ainda mais poderoso.

Artistas julgam atitude de Jade (Reprodução @ginaindelicada)

Depois da dinâmica do dia, Jade foi para o quarto lollipop conversar com Linn da Quebrada e Laís e fez uma revelação: "Na hora que ele falou que era julgado lá fora [do confinamento], eu quase interrompi ele para 'cag*r' na cabeça dele, mas pensei, 'não cabe a mim'. Eu ia dar uma causada, mas pensei, 'não cabe a mim, lá fora é lá fora'".

"Nem sei o que ele fez lá fora", disse Laís.

Arthur Aguiar foi acusado de ter traído Maíra Cardi mais de 50 vezes, quem revelou o número foi a própria coach. Ela perdoou o marido e após uma separação em 2020, um ano depois eles reataram.

Maíra usou o Instagram para se posicionar e lembrou da acusação de traição que Jade foi acusada quando Gui Araújo participava de A Fazenda. Para quem não lembra, o participante do reality disse que ficou com a influenciadora enquanto ela namorava João Guilherme. O assunto foi um dos mais comentados na internet naquele momento.

Maíra expõe traição de Jade (Reprodução)

Jade também comentou sobre o fato de Laís ter uma conversa emocianada com Arthur. Ela não gostou da aproximação dos dois e internautas viram a ação como de interesse.