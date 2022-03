BBB 22: Veja quanto tempo Jade Picon leva para fazer R$ 1,5 milhão

Jade Picon voltou a gerar polêmica dentro do BBB 22. A sister, que está no paredão com Arthur Aguiar e Jessilane, passou a ser muito criticada após fazer seu discurso defendendo a permanência no reality. Ao falar que doará o prêmio de R$ 1,5 milhão para cinco instituições de caridade, muitas pessoas questionaram a postura da influencer que já é milionária e consegue acumular a quantia em poucas horas fora do programa. Confira quanto tempo Jade Picon leva para fazer R$ 1,5 milhão:

Quanto tempo demora para Jade Picon ganhar R$ 1,5 milhão fora do BBB 22?

As publicidades nas redes sociais são a principal fonte de renda de Jade Picon. A influencer acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões no TikTok e 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, onde fala sobre sua rotina de beleza, cuidados com o corpo e as viagens.

Jade começou a ganhar destaque ao aparecer em vídeos do irmão, Leo Picon, e é atualmente muito disputada para fazer publicações publicitárias, faturando com viagens pagas por agências e com as marcas que competem para serem citadas em seus stories ou vídeos.

Somente no ano passado, Jade arrecadou R$ 300 mil apenas ao platinar o cabelo. Em apenas uma publicidade, o valor ultrapassa o prêmio de segundo lugar do "BBB", que é de R$ 150 mil. Léo picon revelou o valor que Jade fatura nas redes sociais: "E assim Jade Picon fez R$ 250 mil antes de dormir", disse o influenciador ao mostrar a irmã gravando um storie no instagram.

Empresária

Jade também possui uma marca própria de roupas. A loja online faturou muito com as peças que viraram febre entre os fãs da influencer. A grife vende roupas com estilo street wear, em que o item mais barato atualmente é um lenço de R$ 100. E o look completo da marca pode custar quase R$ 1 mil de lucro para a sister.

Família rica

Jade vem de uma família rica. Além do irmão influenciador, que também é empresário e dono de uma marca de roupas própria, a sister é filha do empresário Carlos Picon, do ramo de mármores, granitos e pedras. Ele é separado da mãe dos influenciadores, a engenheira agrônoma Monica Santini Froes.



Conhecido nas redes sociais como 'Seu Picon', o pai da sister é dono da Pantanal, empresa com sede fixa em Cotia (SP), mas a empresa também conta com um espaço para expor produtos no bairro Cidade Jardim, zona sul da capital paulista.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)