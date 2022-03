Sem reajuste desde 2010, prêmio do BBB deveria ser de R$ 3 milhões

O ganhador do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) irá levar para casa o prêmio de R$1,5 milhão, mas de acordo com Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), o vencedor do reality deveria ganhar cerca de R$3 milhões, se reajustado pela inflação no período.

O valor máximo do reality só foi reajustado duas vezes ao longo dos 20 anos do programa. Desde então, o ajuste real pelo Índice de preços no consumidor (IPCA) do montante seria de 104%. Assim, o prêmio deveria ser, hoje, de cerca de R$ 3 milhões, se reajustado conforme a inflação.

VEJA MAIS

O valor do prêmio é considerado defasado até mesmo em relação aos R$ 500 mil oferecido ao primeiro campeão do “BBB”, o Kleber Bambam. Em entrevista para o site ig.com, o professor de Macrofinanças e Banking do Mestrado em Economia e Gestão Empresarial da Universidade Candido Mendes (UCAM), Claudio de Moraes, explica que com o acúmulo da inflação ano após ano, o prêmio atual, dado ao Bambam, deveria ser de R$ 1,7 milhão, já que o reajuste real pelo IPCA seria de 240%.

"A inflação ainda é um dos fatores que mais atrapalha o desenvolvimento econômico do Brasil. Mesmo que não atinja os níveis anteriores ao plano real, nesses mais de 20 anos, desde o surgimento do “BBB”, a inflação cresceu 240%. Para entender como isso funciona na prática, basta multiplicar o valor de qualquer bem por 3,4. Por exemplo, um carro que em 2001 valia R$20 mil, corrigido pela inflação, valeria R$68 mil", explica Claudio.

VEJA MAIS

A mudança para o valor atual ocorreu em 2010. O professor afirma que para continuar com o mesmo valor da estreia, o ajuste deveria ser de 68%. "Se a gente olhar o salário mínimo, teve um reajuste acima da inflação bastante grande. Ele é 80% maior do que o salário de 20 anos atrás, já corrigido pela inflação.", conclui.